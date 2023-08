Четири певици на ДЕС „Румина” се завърнаха с общо осем отличия от конкурса „Бъди звезда“

Талантливата Виктория Ганчева спечели две първи награди на музикална надпревара във Варна

Нови осем награди от Варна попълниха богатата колекция от успехи на ДЕС „Румина” при Военен клуб Велико Търново след участието на четири талантливи малки певици в Третия музикален конкурс BE A STAR („Бъди звезда”), в който премериха сили над 400 изпълнители, разделени в 5 възрастови групи.

Виктория Ганчева, навършила 9 години преди броени дни и вече във 2-ра възрастова група, продължи своята успешна серия, спечелвайки две първи награди. Артистичното изпълнение на хита „Жена на всички времена” донесе на Вики приза в кат. „Поп, рок, джаз”, а емоционалният и въздействащ саундтрак на Елвис Пресли Can’t Help Falling In Love With You от филма „Сини Хаваи” – първата награда в категория „Филмова музика”.

Велислава Мянушева (9 г.) се пребори за втора награда в същата категория с песента Speechless от филма Aladdin, а в кат.

„Песен на роден език” с „Вълшебен ден” – българската песен на Детска Евровизия – трета награда.

С трета награда завърши участието си във Варна и Дарена Станева (13 год., 3-та възр. група) – кат. „Песен на роден език”, представяйки вечния хит на Ваня Костова „Искам тази нощ нещо да ти кажа”. Песента Hush, hush този път нареди Дари сред дипломантите 2-ра степен.

Най-малката представителка на ДЕС „Румина” в конкурса „Бъди звезда” във Варна бе 7-годишната Христина Машова.

След участия само в онлайн конкурси досега Хриси направи отличен дебют на живо на голяма сцена, спечелвайки две награди от двете категории – дипломант 2-ра степен с песента „Детство” на големия Тончо Русев и дипломант 3-та степен за Chocolate на испански език.

Изпълненията на повече от 400 млади таланти в залата на БНР – Радио „Варна”, бяха оценявани от професионално жури с председател доц. Етиен Леви и членове – поп звездата Мими Иванова, темпераментната Елица Тодорова и гордостта на Варна – Кирил Хаджиев – ТИНО.

Официалното закриване и връчването на наградите бе организирано на голяма открита сцена на брега на морето, което донесе нови емоции на всички участници.

Сн. Йоанна БОЯДЖИЕВА