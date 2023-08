Офталмолог стана директор на медицинския филиал във Велико Търново

ДОЦ. Д-Р ВЕСЕЛА ИВАНЧЕВА Е НОВИЯТ ДИРЕКТОР НА ФИЛИАЛА НА ВАРНЕНСКИЯ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Тя пое ръководството на обучителната структура от 2 август, заменяйки дългогодишния шеф на академичната институция доц. Диана Димитрова.

Доц. д-р Иванчева е завършила медицина през 2005 г. в Плевен. Специализира офталмология във Варна, където придобива специалност през 2014 г. Същата година защитава докторска дисертация на тема „Сравнителен анализ на топографски и микроструктурни методики за оценка на роговицата“. Притежава европейска диплома по офталмология към European Board of Ophthalmology, Париж, Франция. Има над 60 участия в научни форуми в България и в чужбина и 30 публикации в български и международни списания. Спечелила е 10 престижни награди на научни форуми, сред които и The Alan Ridgeway Award, European Board of Ophthalmology Diploma Examination.

Доц. д-р Иванчева е член на Български лекарски съюз, Съюза на очните лекари в България, Съюза на контактолозите в България, Националната глаукомна асоциация и Българското дружество по офталмология.

Галина ГЕОРГИЕВА