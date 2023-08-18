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Двама пешеходци ударени от автомобили във Велико Търново

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Двама пешеходци са пострадали след като при пресичане на пътното платно върху тях са връхлетели автомобили.

На 17 август около 11:50 ч. на ул. “Никола Габровски” във Велико Търново лек автомобил „Ауди“, управляван от 69-годишен жител на силистренско село, блъснал движещ се по пешеходна пътека мъж.

48-годишният пострадал е с диагноза натъртвания по тялото, освободен е за домашно лечение. Произшествието е обработено по административен ред.

На същата дата около 15:50 ч. на ул. “Васил Левски”, лек автомобил „Ауди А3“, управляван от 40-годишна търновка, ударила 55-годишен мъж на пешеходна пътека. Той е с фрактура на дясна ръка.

След преглед в ЦСМП е освободен за домашно лечение. Образувано е ДП по чл. 343, ал.3, б.А от НК.

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