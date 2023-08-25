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Спорт

Съдийски назначения

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Северозападна трета лига, 3-ти кръг, 26.08., 18:00 часа

 

„Етър ВТ“ – „Партизан“ Ив. Данчев, Добрев, Папазов

„Локомотив“ (Г. Ор.) – „Вихър“ (Сл.) 19:00 ч. М. Павлов, Минков, Банчев

ОФК „Павликени“ – „Ювентус 95“ Вл. Велев, Конов, Корчева

„Дунав Лом“ – „Локомотив“ (Мездра) М. Михайлов, Христов, Моллов

„Боруна“ (Ц. Ливада) – ФК „Дреновец“ Хр. Петков, Михов, Линков

„Левски 2007“ – „Академик“ Ст. Тодоров, Върбанов, Чавдаров

„Ботев“ (Вр.) – „Янтра“ (П. Тр.) Д. Цолов, Георгиев, Иванов

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