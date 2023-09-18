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Крими

Непълнолетен преби 19-годишен търновец

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Служители на полицейското управление във Велико Търново разследват нанасяне на средна телесна повреда.

Сигнал за случая е получен в петък срещу събота. По първоначална информация на 19-годишен търновец е бил нанесен побой на улица в областния град. В резултат на това са му били избити 4 зъба.

От проведените действия по разследването до момента е изяснено, че съпричастност към извършеното деяние има непълнолетно момче от същия град. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

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