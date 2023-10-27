Съдийски назначения
Северозападна трета лига, 12-и кръг, 27.10. 2023 г., 16:00 часа
ОФК „Павликени“ – „Академик“ (Св.). Д. Цолов, Ников, Найденов
ФК „Дреновец“ – „Партизан“ Ив. Данчев, Петров, Маринов
„Боруна“ (Царева ливада) – „Левски 2007“ Г. Ананиев, Борисов, Качамаков
„Ювентус-95“ – „Вихър“ (Сл.) М. Михайлов, Атанасов, Петков
„Ботев 2“ (Вр.) – „Дунав – Лом“ Хр. Минчев, Велков, Михов
ФК „Севлиево“ – „Локомотив“ (Мездра) Ив. Благоев, Моллов, Иванов
„Етър ВТ“ – „Локомотив“ (Г. Ор.) Г. Давидов, Дойнов, Матанов