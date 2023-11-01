Младежкият противопожарен отряд „Млад огнеборец“ при СУ „Цанко Церковски“ в град Полски Тръмбеш завърши участието си в тазгодишния турнир за Преходната купа „Юлиян Манзаров“, който се проведе в гр. Ловеч. В състезанието участие взеха деца от 11 училища от градовете Шумен, Айтос, Провадия, Видин, Гулянци, Полски Тръмбеш, Ловеч, Пловдив, Севлиево и Ветово.

Младите огнеборци мериха сили в две дисциплини – „Бойно разгръщане на състезателна пътека“ и „400 м щафетно бягане с препятствия“.

В първата дисциплина огнеборците се класираха на седмо място, а във втората грабнаха бронзовите медали.