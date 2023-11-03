Съдийски назначения
Съдийски назначения:
Северозападна трета лига, 13-и кръг, 3.11. 2023 г., 14:30 часа
„Локомотив“ (Мездра) – ОФК „Павликени“ Вл. Кирилов, Мачев, Георгиев
„Академик“ (Св.) – „Боруна“ (Царева ливада) М. Павлов, Петков, Корчева
„Дунав – Лом“- „Етър ВТ2“ – отложен
„Вихър“ (Сл.) – ФК „Севлиево“ Ал. Марков, Апостолов, Матанов
„Левски 2007“ (Левски)- „Ботев 2“ (Вр.) П. Кузев, Конов, Чавдаров
„Янтра“ (П. Тръмбеш) – ФК „Дреновец“ Вл. Велев, Атанасов, Линков
„Партизан“ (Ч. бряг) – „Ювентус- 95“ Р. Гановски, Банчев, Добрев
„Локомотив“ (Г. Оряховица) – почива