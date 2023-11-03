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Спорт

Съдийски назначения

БОРБА БГ 31 четения 0 Comments

Съдийски назначения:

Северозападна трета лига, 13-и кръг, 3.11. 2023 г., 14:30 часа

 

„Локомотив“ (Мездра) – ОФК „Павликени“ Вл. Кирилов, Мачев, Георгиев

„Академик“ (Св.) – „Боруна“ (Царева ливада) М. Павлов, Петков, Корчева

„Дунав – Лом“- „Етър ВТ2“ – отложен

„Вихър“ (Сл.) – ФК „Севлиево“ Ал. Марков, Апостолов, Матанов

„Левски 2007“ (Левски)- „Ботев 2“ (Вр.) П. Кузев, Конов, Чавдаров

„Янтра“ (П. Тръмбеш) – ФК „Дреновец“ Вл. Велев, Атанасов, Линков

„Партизан“ (Ч. бряг) – „Ювентус- 95“ Р. Гановски, Банчев, Добрев

„Локомотив“ (Г. Оряховица) – почива

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