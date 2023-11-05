Катастрофа с три автомобила край Велико Търново се размина с материални щети

Скъсан електропровод подпали сухи треви край пътя

Три автомобила са със смачкани ламарини след катастрофа на главния път София-Варна в близост до великотърновското село Момин сбор. Инцидентът е станал около 10 часа в неделя.

В злополучния ден заради шофиране с несъобразена скорост и рисковано изпреварване последвал сблъсък на трите леки коли. Като по чудо произшествието се разминало без жертви и пострадали.

Последиците от ПТП-то само материални щети. При мелето обаче едно от возилата се забило в електрически стълб и бил скъсан проводник. Той пък подпалил сухи треви край пътя. На местопроизшествието незабавно пристигнали огнеборци, които потушили пламъците.

Веселина АНГЕЛОВА