Вики Ганчева отново с първа награда от музикален конкурс в Полша

Седем призови места за младите таланти на ДЕС „Румина” от остров Волин

Деветгодишната Виктория Ганчева, възпитаник на ДЕС „Румина” при Военен клуб В. Търново, спечели първа награда в 13-ия международния конкурс Star bridge – Maldives – Wolin – есенно онлайн издание. В категория „Филмова музика” Вики представи саундтрака от филма Blue Hawaii на Елвис Пресли Can’t Help Falling In Love With You и се нареди сред победителите в своята възрастова група Junior I – 7-9 години. На второ място в тази възрастова група в категория „Песен на роден език” се класира Велислава Мянушева (9 год.), която участва с песента „Молитва” на голямата Ваня Костова.

В същия музикален конкурс в категория Rock Дарена Станева (13 г.) – възрастова група Junior III, бе отличена с втора награда за песента на Queen – The Show Must Go On. Втора награда спечели и Божидара Якимова (13 г.) в кат. Pop с песента на Кристина Агилера Pero Me Aquerdo De Ti.

Представителите на „Мини РУМИНА” – Александра Иванова (6 г.), Даная Рачева (6 г.) и Христина Машова (7 г.), прибавиха във витрината на студиото още три награди от другия музикален конкурс, организиран от Culture Caravan – festival & contest – гр. Волин, Полша – 19-и DIGI-Form-Fest. В кат. “Песен на роден език” 6-годишната Александра Иванова защити престижните си награди от други международни надпревари с второ място за песента „Щурче” на Лили Иванова, а трета награди в същата възрастова група Baby up to 6 yo извоюва малката дебютантка Даная Рачева. Във възр. група Junior I – 7-9 г. първокласничката Хриси Машова (7 г.) бе отличена с трета награда за испанската песен Chocolate.

„Двата музикални конкурса, които организира неуморната продуцентка Ирина Лебединская, са изключително популярни в света. Онлайн версиите им се радват на особено голям интерес от цял свят и обикновено в тях вземат участие млади таланти от 25 – 30 държави, някои от които много далечни и екзотични. Имам честта да бъда член на международното жури вече на няколко издания и имам преки впечатления. Особено познавателни са изданията на Star bridge – The Islands Worldwide. „Звездният музикален мост” всеки път свързва прибалтийския остров Волин, където се намира едноименният град в Полша, с някой голям и интересен остров – Куба, Мадагаскар, Нова Зеландия, Борнео, Маргарита… Тази идея провокира участие на много изпълнители от съответните региони и така тяхната непозната и далечна музика достига до всички нас. Мнозина отричат онлайн конкурсите, но те си имат и своите предимства.

Ние от студио „Румина” участваме с удоволствие в дистанционните конкурси и разбира се, с огромно желание – в конкурсите на живо. Съвсем скоро ни предстои да пътуваме до Букурещ, където ще се включим в обичания конкурс Flori de gheata /„Ледени цветя”, но сме изпратили видеоклипове и за 3 онлайн конкурса на Канарските острови в Испания. Ще участваме и с концерти на сцената на коледния базар във В. Търново. Благодаря на нашия вокален педагог Милена Димитрова и на нашите прекрасни родители за неуморната работа и подкрепа, без които нито един успех не би могъл да бъде постигнат”, сподели създателят и ръководител на Студио „Румина” г-жа Румяна Начева.

Сн. ДЕС „Румина”