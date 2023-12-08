„Етър Атлетик“ привлече световен вицешампион по акватлон

Световният вицешампион по акватлон Александър Божилов ще се състезава за великотърновския СК „Етър Атлетик“ от идващата 2024 година

Той е на 18 години и е състезател по триатлон. „Триатлонът е комбинация от плуване, колоездене и бягане. Някои хора го намират за много труден, много сложен, но за мен специално е много интересен. Открих го като спорт преди 5-6 години и започнах да тренирам не толкова сериозно. В последните две години започнах да наблягам на сериозните тренировки”, разказва Александър Божилов. Той е бил държавен шампион по триатлон. Тренира плуване от 4-годишен. Участва в състезания по триатлон, дуатлон и акватлон.

„Миналата година станах държавен шампион при мъжете и като цяло, съм най-добрият в момента в България“, коментира още той. Освен сребърен медалист на Световното първенство по акватлон до 19 г. в Шаморин (Словакия), Божилов е и бронзов от Европейския шампионат до 19 г. в Билбао (Испания).

Акватлонът е комбинация от 1000 метра плуване и 5 километра бягане, а дуатлонът е комбинация от бягане и колоездене.