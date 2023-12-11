Задържаха 51-годишен, опожарил автомобил

Служители на полицейското управление в Павликени разследват палеж на лек автомобил в с. Красно градище. Сигнал за случая е получен в петък около 05,00 ч.

При извършения оглед са установени данни за умишлен палеж. От проведените незабавни действия по разследването, като съпричастен към извършеното деяние е задържан 51-годишен от Сухиндол, неизвестен до момента на полицията.

Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая се води досъдебно производство под наблюдението на прокуратурата.