понеделник, декември 11, 2023
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Крими

Задържаха 51-годишен, опожарил автомобил

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Служители на полицейското управление в Павликени разследват палеж на лек автомобил в с. Красно градище. Сигнал за случая е получен в петък около 05,00 ч.

При извършения оглед са установени данни за умишлен палеж. От проведените незабавни действия по разследването, като съпричастен към извършеното деяние е задържан 51-годишен от Сухиндол, неизвестен до момента на полицията.

Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая се води досъдебно производство под наблюдението на прокуратурата.

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