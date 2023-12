Пет награди от Коледен конкурс в Букурещ за пеещите таланти на ДЕС „Румина”

Шестгодишната Александра Иванова добави в своята вече не малка витрина с награди и трофей за най-добър изпълнител (възрастова група 6-8 години) от 22-я конкурс за песни за Коледа и зимата ”FLORI DE GHEATA” / „Ледени цветя” – Букурещ. В румънската столица Алекс се представи с популярната песен на Андрей Дреников „По-накратко”. В същата възрастова група първа награда спечели Цанко Стефанов (8 г.) с песента на Борис Карадимчев „Дядо Коледа”, а Даная Рачева (6 г.) бе отличена с втора награда за изпълнението на „Честита Коледа” на композитоар Ефтим Чакъров.

Така представителите на „Мини Румина” при Военен клуб В. Търново извоюваха пълен комплект награди в най-малката възрастова група.

Отлично се представиха и двете изпълнителки на ДЕС „Румина” в най-голямата група – 13-18 години. Макар и само 13-годишни, в категория „Световен хит” Дарена Станева и Божидара Якимова безапелационно спечелиха първи награди, представяйки неостаряващата коледна песен на Марая Кери “All I Want for Christmas Is You” и хита на Glee “Jingle Bell Rock”.

„Конкурсът „FLORI DE GHEATA” е един от любимите за децата на студио „Румина”. Той се организира от Центъра за работа с деца на Сектор 5 в Букурещ и е винаги в дните преди Коледа. 22-то издание се проведе на открита сцена в един от най-големите търговски центрове – Grand Arena Mall. Освен наградите за призьорите, всички участници получиха големи и много красиви коледни играчки. С любопитство малките ни певци разгледаха Коледния базар в Букурещ, пързаляха се на воля на пързалката в мола, а най-вълнуващо бе посещението в Природонаучния музей „Гр. Антипа” и срещата с динозаври, китове, ягуари, птици…от всички континенти.

Ръководителката на ДЕС „Румина” Румяна Начева благодари за отличната подготовка на изпълнителите на вокалния педагог Милена Димитрова, а също и за безрезервната подкрепа на родителите. Тя бе член на журито за България на конкурса „FLORI DE GHEATA” в Букурещ.

Талантливите деца на студио „Румина” продължават своите коледни изяви във Велико Търново и региона. Предстоят им концерти на Коледния базар в парк „Марно поле”, както и на тържествата в Килифарево и Самоводене.

