Четирима локомотивци с повиквателни в националните отбори за младежи

Две национални хандбални селекции провеждат съвместен четиридневен подготвителен лагер от четвърти до осми януари в гр. Дряново

При юношите до 18 години (родени 2006/2007 г.) треньорът Николай Георгиев и помощникът му Йонко Вутов поканиха в състава Златомир Колев от „Локомотив“.

При младежите до 20 години (родени 2004/2005г.) старши треньорът Христо Данаилов и помощникът му Иван Иванов изпратиха повиквателни на Любен Иванов, Кристиян Димитров и Валентин Николов. На двете гарнитури предстоят участия в европейски шампионати през лятото.