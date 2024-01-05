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Спорт

Четирима локомотивци с повиквателни в националните отбори за младежи

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Две национални хандбални селекции провеждат съвместен четиридневен подготвителен лагер от четвърти до осми януари в гр. Дряново

При юношите до 18 години (родени 2006/2007 г.) треньорът Николай Георгиев и помощникът му Йонко Вутов поканиха в състава Златомир Колев от „Локомотив“.

При младежите до 20 години (родени 2004/2005г.) старши треньорът Христо Данаилов и помощникът му Иван Иванов изпратиха повиквателни на Любен Иванов, Кристиян Димитров и Валентин Николов. На двете гарнитури предстоят участия в европейски шампионати през лятото.

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