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Арх. Стефан Георгиев е новият главен архитект на Община Горна Оряховица

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Община Горна Оряховица има нов главен архитект, който лично бе представен от кмета Николай Рашков

Арх. Стефан Георгиев е от Велико Търново, завършил е средно техническо образование в ПГСАГ – Велико Търново, и висше в УАСГ – София.

Архитект-проектант на свободна практика, с опит в строителството като ръководител на строителни обекти. Действащ главен архитект на Община Сухиндол, която длъжност също ще продължи отговорно да изпълнява.

Стефан Георгиев е потомствен архитект – трето поколение, и четвърти в семейството.

Неговият дядо арх. Стефан Георгиев е бил главен архитект на цял Великотърновски окръг и началник-отдел „Архитектура и благоустройство” към Окръжен народен съвет – Велико Търново. Син е на арх. Николай Георгиев и племенник на арх. Георги Георгиев – известен специалист в строителството с естествени материали.

Семеен е, баща на новороден син.

Ден по-късно за поста главен секретар пък бе утвърдена Габриела Шилкова.

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