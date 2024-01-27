събота, януари 27, 2024
Последни:
Горещи новиниКрими

Абсорбатор подпали къща в Овча могила

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

Техническа неизправност в абсорбатор е предизвикала пожар в къща в свищовското село Овча могила. На 26 януари в 09:25 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от РСПБЗН Свищов за пожар.

На местопроизшествието на ул. „Патриарх Евтимий“ незабавно пристигнали трима огнеборци със специализиран автомобил от Свищов. В потушаването на огнището се включил и екип от трима служители и пожарна от Кризисния център в селото.

Въпреки бързите действия на спасителите, пламъците са унищожили 35 кв.м. покривна конструкция, домашно имущество, абсорбатор, а 40 кв.м. стени са опушени.

Спасени са съседни две сгради.

Веселина АНГЕЛОВА

 

Вижте още

Красавица от Килифарево стана носителка на титлата „Мис Рачков“

БОРБА БГ 6450 четения 0

Арест за рецидивист, задигнал елпроводници в Свищовско

БОРБА БГ 1241 четения 0

17- годишните етърци с важна победа, пречупиха връстниците си от ЦСКА- София

БОРБА БГ 239 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *