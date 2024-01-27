Абсорбатор подпали къща в Овча могила

Техническа неизправност в абсорбатор е предизвикала пожар в къща в свищовското село Овча могила. На 26 януари в 09:25 часа в оперативен център Велико Търново е получен сигнал от РСПБЗН Свищов за пожар.

На местопроизшествието на ул. „Патриарх Евтимий“ незабавно пристигнали трима огнеборци със специализиран автомобил от Свищов. В потушаването на огнището се включил и екип от трима служители и пожарна от Кризисния център в селото.

Въпреки бързите действия на спасителите, пламъците са унищожили 35 кв.м. покривна конструкция, домашно имущество, абсорбатор, а 40 кв.м. стени са опушени.

Спасени са съседни две сгради.

Веселина АНГЕЛОВА