Военният оркестър свири песни на Елвис Пресли, Франк Синатра и Стиви Уондър

Подготвя концерт, посветен на Деня на влюбените

Първия си концерт за годината изнесоха музикантите от военния духов оркестър на НВУ „Васил Левски“.

Той се състоя в Дома на културата в учебното заведение и събра стотици почитатели на хубавата музика.

За радост на публиката музикантите от НВУ изпълниха любими хитове от ХХ век. Те свириха Blue suede shoes от дебютния албум на Елвис Пресли от 1956 г., Something stupid на Франк Синатра, както и „alking book, с която Стиви Уондър печели награда „Грами“. Публиката се наслади на още много песни от миналия век, включително Just the two of us.

Концертът премина с голям успех благодарение и на гост вокалистите Кристина Стоименова и Аспарух Бойлов, които се превъплътиха в легендарните изпълнители. Неслучайно и проявата мина под мотото „Популярни поп песни от 50-те и 60-те години на миналия век“.

През настоящия месец предстои следващият от поредицата концерти на военните музиканти от НВУ, посветен на празника на влюбените.

Михаил МИХАЛЕВ

Сн. НВУ