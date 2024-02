Дузпи решиха финала за Суперкупата на България, „Лудогорец“ триумфира на „Ивайло“

Историческа седма Суперкупа на България спечели „Лудогорец“. Разградчани триумфираха, след удари от бялата точка за определяне на краен победител /дузпи/, на стадион „Ивайло“, който за първи път в историята си посрещна финал за Суперкупата. През 1991 година „Митичния“ бе домакин на финала за Купата на България, а през последните години прие няколко финала за Купата на Аматьорската лига.

Спортното съоръжение посрещна „Лудогорец“ и ЦСКА 1948, както и около 2000 зрители, с прекрасен терен, условия и организация. Двубоят започна с химна на Република България, а сред официалните гости на трибуните бяха и временният президент на БФС Михаил Касабов и президентът на ПФЛ Атанас Караиванов.

Разградчани откриха резултата в 10-ата минута, когато Кайо Видал бе съборен в наказателното поле и реферът Георги Кабаков посочи бялата точка. От дузпата Вердон вкара за 1:0. ЦСКА 1948 отговори с греда и удар на Радослав Кирилов, спасен от Падт.

В началото на втората част “червените” останаха с човек по-малко. Джонатан удари с лакът Кайо Видал и получи втори жълт картон, като остави тима си в намален състав. В 62-ата минута обаче ЦСКА 1948 изравни. Ивайло Чочев подаде технично с пета към Пишчевич, който от непосредствена близост направи 1:1. В 86-ата минута Якуб Пьотровски можеше да даде нова преднина на тима си, но нацели напречната греда. 8-минутното добавено време не промени нещата и се стигна до дузпи.

„Лудогорец“ пропусна само една чрез Пьотровски, а Квадво Дуа, Тодор Неделев, Аслак Фон Витри и Вердон бяха точни. За ЦСКА 1948 вкараха Педриньо и Емил Ценов, но решаващи Карагарен и Даскалов не успяха да вкарат. Така драматичната битка бе спечелена от “орлите” с общ резултат 5:3. Трофеят бе връчен на разградчани от президента на ПФЛ Атанас Караиванов под звуците на We Are The Champions…

Снимки: Ростислав Грънчаров