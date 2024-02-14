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Общество

В Килифарево отбелязват Трифон Зарезан с празнично шествие и веселби

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За разлика от доста населени места в областта, тази година традиционният празник Трифон Зарезан, както си му е редът, ще бъде отбелязан в Килифарево навръх 14 февруари

В 11,00 часа от площад „България“ ще потегли празнично шествие към Историческия музей. В 11,30 ч. в музейния комплекс ритуално ще бъде зарязано лозето, ще бъде отслужен и благослов.

Организатори на празника са кметство Килифарево, Регионален исторически музей – Велико Търново, „Лозенска лоза“ ООД и Народно читалище „Напредък 1884“.

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