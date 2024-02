Награди за ДЕС „Румина” от музикални конкурси в Румъния и София

Четири талантливи момичета, възпитанички на ДЕС „Румина” при Военен клуб Велико Търново, спечелиха шест престижни награди от международния конкурс Talent Zone в румънския град Бузъу – 4 трофея (приз над 1-во място) и 2 първи награди. Достигането до финала на живо на 17 февруари бе след участие в онлайн конкурс на организаторите от Belle Arti Kids, а състезателните категории – общо 7.

Най-малката представителка на студио „Румина” – Йоана Маринова (9 г.), направи силен дебют още в онлайн конкурса, спечелвайки трофея в своята възрастова група в категория Pop International. Този си успех Йони защити и на сцената на Talent Zone, дублирайки своята награда с великолепно представяне на песента „Самодива”. В същата категория Василена Василева (17 г.) и Божидара Якимова (13 г.) допълниха витрината на студиото с още един трофей и едно първо място, спечелени съответно от Васи с песента на Елтън Джон I`m Still Standing и от Божи с Euphoria – шведската песен – победител на Евровизия.

В категория In Memoriam Василена Василева взриви публиката с хита на Тина Търнър Proud Mary, който я изкачи на върха.

„Най-емоционално премина битката в категория Musica Europeana, където се допускаха песни на всички европейски езици без румънски и английски. В една и съща възрастова група – 13-15 год., ние не само имахме две наши момичета – Дарена и Божидара, но и една от най-добрите румънски изпълнителки – Алексия (15 г.), беше заявила „нашата” песен Voila, и то във варианта на Емма Кок и оркестров аранжимент на Андре Рийо. Получи се наистина голяма битка между Дарена и Алексия. Румънката беше „изкопирала” много точно изпълнението на Емма, докато нашата Дари направи свой много красив и емоционален прочит на френски език, който взриви залата и… трофеят стана български! Божидара също се представи блестящо с хита на Кристина Агилера Pero Me Aquerda De Ti, спечелвайки първа награда. На сцената в Бузъу своята голяма награда от онлайн конкурса – Smart TV, получи и Васи Василева. С диплом и статуетка бе отличена и нашата вокална педагожка Милена Димитрова”, сподели след завръщането си от Румъния ръководителят на ДЕС „Румина” Румяна Начева, член на журито на конкурса Talent Zone.

ТАЛАНТЛИВАТА ВИКИ ГАНЧЕВА СПЕЧЕЛИ СРЕБЪРНО ОТЛИЧИЕ ОТ EVERGREEN FEST SOFIA

Деветгодишната талантлива изпълнителка на Студио „Румина” Виктория Ганчева отново зарадва с отлично представяне в авторитетния национален конкурс Evergreen Fest – София.

В първа възрастова група, направление I – „Световни евъргрийни и джаз стандарти”, Вики се представи с вечнозеления хит на Елвис Пресли Can’t Help Falling In Love With You – саундтрак от филма Blue Hawaii, и напълно заслужено получи втора награда. Лично големият български джазмен Васил Петров връчи наградата на гласовитата болярка.

В тази възрастова група, но във второто направление – „Български евъргрийни (песни от български автори)”, до финала бе допуснат и още един „румИнец” – 8-годишният Цанко Стефанов с песента на Боян Иванов „Зеленоокото момиче”. Макар и без награда, финалистът Цанко също се представи много достойно.

Пред талантите от ДЕС „Румина” предстоят нови предизвикателства – концерти и конкурси у нас и в чужбина, но най-близката изява е 13-ият поред концерт „Обещай ми любов” на 24 февруари, с който традиционно „румИнци” отбелязват Месеца на любовта.

Сн. личен архив ДЕС „Румина”