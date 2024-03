Велико Търново се представя на ITB – Берлин

Велико Търново, като част от националния щанд на България, участва в най-голямото международно туристическо изложение в света Internationale Tourismus – Börse (ITB) – Берлин, Германия, което стартира на 5 март и ще продължи до 7 март.

Тази година, благодарение на усилията на екипа на министър Зарица Динкова, страната ни отново заема централно място на най-голямото туристическо изложение, а щандът на България се разполага на площ от 500 кв. м.

На него страната ни ще бъде представена от 35 български туристически фирми и 9 общински администрации, които ще имат възможност да се представят и да осъществят бизнес контакти, като провеждат срещи в специално проектирани и брандирани индивидуални работни места.

Българският щанд беше открит лично от министъра на туризма. Управителят на „Царевград Търнов“ Борислав Йорданов разговаря с министър Динкова за новия формат на предстоящото по-късно през годината туристическо изложение „Културен туризъм“ в старата столица.

Традиционно ITB Berlin, което през тази година се провежда под мотото Pioneer the Transition in Travel & Tourism. Together, ще бъде отразено от хиляди журналисти, телевизионни екипи, блогъри и влогъри от цял свят.