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Спорт

Съдийски назначения: Северозападна трета лига, 16.03.2024 г., 14:30 часа, 19-и кръг

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ОФК „Левски 2007“ – „Локомотив“ (Мездра) Вл. Велев, Папазов, Маринов

„Локомотив“ (Г. Ор.) – „Партизан“ (Ч. бряг) Г. Ечева, Матанов, Корчева

„Етър ВТ 2“ – „Янтра“ (П. Тр.) Г. Ананиев, Борисов, Качамаков

„Ботев 2“ (Враца) – ФК „Дреновец“ Ив. Благоев, Мачев, Моллов

ОФК „Павликени“ – ФК „Севлиево“ П. Иванов, Михайлов, Цолов

„Боруна“ (Ц. ливада) – „Ювентус-95“ Сл. Бойков, Банчев, Петров

„Вихър“ (Сл.) – „Дунав – Лом“ 3:0

„Академик“ – почива

 

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