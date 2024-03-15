Съдийски назначения: Северозападна трета лига, 16.03.2024 г., 14:30 часа, 19-и кръг
ОФК „Левски 2007“ – „Локомотив“ (Мездра) Вл. Велев, Папазов, Маринов
„Локомотив“ (Г. Ор.) – „Партизан“ (Ч. бряг) Г. Ечева, Матанов, Корчева
„Етър ВТ 2“ – „Янтра“ (П. Тр.) Г. Ананиев, Борисов, Качамаков
„Ботев 2“ (Враца) – ФК „Дреновец“ Ив. Благоев, Мачев, Моллов
ОФК „Павликени“ – ФК „Севлиево“ П. Иванов, Михайлов, Цолов
„Боруна“ (Ц. ливада) – „Ювентус-95“ Сл. Бойков, Банчев, Петров
„Вихър“ (Сл.) – „Дунав – Лом“ 3:0
„Академик“ – почива