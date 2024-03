Продава се домът на Фреди Меркюри

Къщата, в която певецът Фреди Меркюри изживя последните десет години от живота си, се продава, съобщи АП.

„Гардън лодж“ – къщата в неоджорджиански стил в Кенсингтън, се продава от консултантската компания Knight Frank, на цена над 30 млн. британски лири.

Меркюри, който беше вокалист на групата „Куин“, купува имота през 1980 г. Това е годината, в която излиза албумът The Game. От него са хитовете Another One Bites the Dust и Crazy Little Thing Called Love, оглавили музикалните класации.

Според биографичната книга „Меркюри: Една интимна биография на Фреди Меркюри“ (Mercury: An Intimate Biography of Freddie Mercury) певецът плаща в брой за покупката на къщата, чиято цена тогава е била над 500 000 британски лири. „Видях къщата и се влюбих в нея. След половин час беше моя“, е казал фронтменът на „Куин“, цитиран в книгата.

Меркюри прави мащабен ремонт на имота и го обзавежда с ценни произведения на изкуството. Сред притежанията на певеца е имало картини на Пикасо, Дали, Матис.

„Харесва ми да бъде обграден от изумителни неща. Искам да живея по викториански, сред ексклузивни притежания“, е казвал още певецът според биографичната книга.

Фреди Меркюри умира в тази къща през 1991 г. от пневмония вследствие на СПИН. Тогава той е на 45 години. Къщата, която има осем спални, и всичко в нея е завещано на неговата близка приятелка и бивша годеница Мери Остин, която известно време живее в къщата. През изтеклите години Остин е продала колекциите от сценични костюми, произведения на изкуството, текстове на песни. През миналия месец бе обявена и продажбата на къщата.

Този дом беше е безценна кутия със спомени, защото във всяка стая имаше любов и топлина, каза Остин в изявление.

„За мен беше истинска радост да живея тук и да имам своите прекрасни спомени. Сега къщата е празна. Откакто аз и Фреди минахме през зелената врата, това беше място на покой, истински дом на артист. Сега е време да поверя къщата на следващия й собственик.“

Легендарната градинска порта на имота е изписана с графити и обяснения в любов от феновете. Тази порта е сред 59-те най-ценни притежания на Фреди Меркюри, които бяха продадени на обща цена от 12,2 млн. британски лири през септември. Портата беше продадена за сумата от 412 750 британски лири.

БТА