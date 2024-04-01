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Крими

Издирват откраднати автомобил и мотоциклет

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Противозаконно отнет лек автомобил, издирват служители на полицейското управление в Свищов.

Сигнал за случая е получен в събота сутринта. По данни на тъжителя возилото е било оставено отключено, с контактният ключ на таблото, във вилен имот в землището на Свищов. Автомобилът е обявен за издирване. На местопроизшествието е извършен оглед.

Криминалисти от Велико Търново издирват откраднат мотоциклет. Сигнал за случая е получен на 31 март около обяд. По данни на тъжителя мотоциклетът е отнет от обособено пространство под тераса на жилищен блок в старата столица.

На местопроизшествието е извършен оглед. Мотоциклетът е обявен за общодържавно издирване.

По двата случая са започнати досъдебни производства.

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