Издирват откраднати автомобил и мотоциклет
Противозаконно отнет лек автомобил, издирват служители на полицейското управление в Свищов.
Сигнал за случая е получен в събота сутринта. По данни на тъжителя возилото е било оставено отключено, с контактният ключ на таблото, във вилен имот в землището на Свищов. Автомобилът е обявен за издирване. На местопроизшествието е извършен оглед.
Криминалисти от Велико Търново издирват откраднат мотоциклет. Сигнал за случая е получен на 31 март около обяд. По данни на тъжителя мотоциклетът е отнет от обособено пространство под тераса на жилищен блок в старата столица.
На местопроизшествието е извършен оглед. Мотоциклетът е обявен за общодържавно издирване.
По двата случая са започнати досъдебни производства.