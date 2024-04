„Вирджиния балет“ с 44 награди от 44 изпълнения на олимпиада в Румъния

Великотърновският „Вирджиния балет“ завърна с 44 награди за 44 изпълнения от танцова олимпиада в Букурещ, Румъния

Момичетата се представиха в жанровете класически балет, характерни и съвременни танци, джаз и шоу, и спечелиха 38 първи места, 4 втори и 2 трети.

Два златни медала има Мирабел Недялкова за своите две солови изпълнения, едно от които бе дебют. Златни медали спечелиха и Грета Стефанова за изпълнението на „Тарантела“, Цветана Атанасова за изпълнението си в съвременни танци, а заедно с Габриела Евлогиева в дует имат златен медал в балет за „Два малки лебеда“.

Списъкът на златните медалистки продължава с:

Дария Маринова за солово изпълнение в класически балет, Теодора Първанова за испански солов танц, Дария Карачолева за танца „Кукла“, Дея Йорданова и Елена Пашова за дебюта на своя индийски дует и Ренна Тодорова със соловото изпълнение на „Море пиле“. Всички споменати дотук момиченца спечелиха и две златни купи за изпълнението на груповия характерен испански танц „Алегрия“ и хореографията в съвременни танци Zou bisou biosu.

С три златни купи бяха отличени и най-малките състезателки:

Ида Николова, Тея Матева, Ивелина Марзъкова, Катерина Динева и Полина Ангелова за изпълнението на „Тарантела“ в характерни танци, „Цветя и пчелички“ с участието на Мирабел Недялкова и „Пеперуди“ с участието на Дария Маринова. Златен медал има Самуила Бончева за своето соло в балет.

Със злато бе отличена и Лилия Иванова за изпълнението на „Мазурка“. В характерни танци златото спечели Ивайла Динева за беларуския танц „Лявониха“. Трите момичета имат и две първи места за изпълненията на „Тарантела“ в характерни танци и Someone in the crowd в съвременни. Леа Николова също бе закичена с три златни медала за изпълненията на „Монголски танц“, за вариация от Graduation Ball“ и за соловото изпълнение в съвременни танци „Примавера“.

Злато има Красияна Гърдева за изпълнението си в характерни танци на „Девичи казачок“. Тя спечели сребро в съвременни танци и бронз за изпълнението на вариация от „Куклената фея“. Два златни медала спечели Сияна Гецова за характерния танц Laperishe и новото й съвременно соло Summer rain. Тя спечели и сребърен медал за съвременната хореография Run boy run.

Трите момичета бяха наградени с две първи места за изпълненият в балет Amazing Grace и в характерни Horopo.

Дуетът на Леа Николова и Красияна Гърдева също бе отличен със злато, както и този на Сияна Гецова и Красияна Гърдева. Златен медал спечели афротриото на Сияна Гецова, Радина Бонева и Дара Джанабетска. Два златни медала има Радина Бонева за характерен и съвременен танц и един сребърен за вариация в балет, нареждайки се между ученички от НУТИ.

Два златни медала има Дара Джанабетска за фламенко Fundango и съвременния My precious memories. Златен медал има Кристин Сутрова в характерни танци. Тя спечели също сребро в джаз и бронз за вариация на палци. Радина Бонева, Дара Джанабетска, Кристин Сутрова заедно с Девора Казарина и Миа Цветанова спечелиха два златни медала за груповите хореографии Change on the rise в съвременни и китайския The wind of beauty в характерни танци.

Освен всички тези награди някои от хореографиите спечелиха ваучери за 50% отстъпки от таксата за участие за следваща танцова олимпиада в Солун.

Ана РАЙКОВСКА