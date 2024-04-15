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Планов ремонт оставя общински град без вода утре

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“ВиК Йовковци” ООД, гр.Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с планов ремонт по подмяна на водопроводната мрежа по ул.“3-ти март“, гр.Свищов, във вторник 16.04.2024г. от 8:00ч. до 16:00ч. ще бъде спряно водоподаването по   ул.“3-ти март“, ул.“Струма“, ул.“Георги Матев“,  ул.“Нове“, ул.“Цар Борис I“, ул.“Околчица“, ул.“Петър Парчевич“, ул.“Тодор Миланович“, ул.“Градево“, ул.“Хан Аспарух“, ул.“54-ти Мински полк“, ул.“Христо Ботев“, ул.“Мусала“, ул.“Козлодуй“ и източната част от ЖК „ДУНАВ“.

“ВиК Йовковци” ООД се извинява за възникналите неудобства.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

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