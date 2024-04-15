Планов ремонт оставя общински град без вода утре
“ВиК Йовковци” ООД, гр.Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с планов ремонт по подмяна на водопроводната мрежа по ул.“3-ти март“, гр.Свищов, във вторник 16.04.2024г. от 8:00ч. до 16:00ч. ще бъде спряно водоподаването по ул.“3-ти март“, ул.“Струма“, ул.“Георги Матев“, ул.“Нове“, ул.“Цар Борис I“, ул.“Околчица“, ул.“Петър Парчевич“, ул.“Тодор Миланович“, ул.“Градево“, ул.“Хан Аспарух“, ул.“54-ти Мински полк“, ул.“Христо Ботев“, ул.“Мусала“, ул.“Козлодуй“ и източната част от ЖК „ДУНАВ“.
“ВиК Йовковци” ООД се извинява за възникналите неудобства.
При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.