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Общество

Къде ще спира водата днес

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“ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с планов ремонт по подмяна на водопроводната мрежа по ул. „3-ти март“, гр. Свищов, в петък 19.04.2023г. от 8:00ч. до 16:00ч. ще бъде спряно водоподаването по:

ул. „3-ти март“

ул. „Струма“

ул. „Георги Матев“

ул. „Нове“

ул. „Цар Борис I“

ул. „Околчица“

ул. „Петър Парчевич“

ул. „Тодор Миланович“

ул. „Градево“

ул. „Хан Аспарух“

ул. „54-ти Мински полк“

ул. „Христо Ботев“

ул. „Мусала“

ул. „Козлодуй“и източната част от ЖК „ДУНАВ“

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