Славни ветерани отпразнуваха 50 години от първите медали в историята на „Етър“

50 години от първите медали в историята на ФК „Етър“ отпразнуваха ветерани, окичили се тогава с отличията, като юноши младша възраст на великотърновския клуб. През 1974 г., воденият от треньора Димитър Байдаков отбор печели бронзови медали от Републиканско първенство. Тогава „виолетовите“ участват във финалната четворка, в която започват с победа срещу бъдещия шампион „Черноморец“ /Бургас/ с 1:0. Във втората среща момчетата на Байдаков завършват наравно 2:2 с „Левски- Спартак“. В третата съперник е падналият в първите си два мача ЦСКА, от който етърци губят с 0:4 и остават трети.

Правостоящи отляво надясно: Димитър Байдаков, Димитър Обрешков, Георги Хинов, Васил Костадинов, Румен Станчев, Пепо Давидов, Николай „Докера“, Борислав Дончев. Клекнали отляво надясно: Иван Райков, Красимир Белалов, Петър Йорданов, Янко Балъков, Йордан Енчев.

По този повод снощи ветераните се събраха в култовия великотърновски ресторант „РИЧ“ и отпразнуваха славния юбилей. Около кръглата маса седнаха Иван Райков, Румен Станчев, Янко Балъков, Йордан Дурчев, Слави Лазаров, синът на Димитър Байдаков- Георги Байдаков, Йордан Георгиев, Валентин Сомов, Николай Дончев, Борислав Дончев, Илия Балъков, Петър Йорданов „Пумпала“ и Георги Хинов.

В срещата не успяха да се включат по различни причини: Димитър Обрешков, Васил Костадинов, Пепо Давидов, Николай „Докера“, заминал е за Австралия много отдавна, Красимир Белалов и Йордан Енчев (починал).

Отляво надясно: Иван Райков, Румен Станчев, Янко Балъков, зад него Йордан Дурчев, Слави Лазаров, Георги Байдаков, зад него Йордан Георгиев, Валентин Сомов, зад него Николай Дончев, Борислав Дончев, зад него Илия Балъков, Петър Йорданов „Пумпала“, зад него Георги Хинов

Снимки: архив и Валентина Хинова