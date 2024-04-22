Отново без вода – ето къде
“ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с планов ремонт по подмяна на водопроводната мрежа по ул. „3-ти март“, гр. Свищов, в понеделник 22.04.2023 г. от 8:00ч. до 16:00 ч. ще бъде спряно водоподаването по:
ул. „3-ти март“
ул. „Струма“
ул. „Георги Матев“
ул. „Нове“
ул. „Цар Борис I“
ул. „Околчица“
ул. „Петър Парчевич“
ул. „Тодор Миланович“
ул. „Градево“
ул. „Хан Аспарух“
ул. „54-ти Мински полк“
ул. „Христо Ботев“
ул. „Мусала“
ул. „Козлодуй“ и източната част от ЖК „ДУНАВ“