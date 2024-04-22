Отново без вода – ето къде

“ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с планов ремонт по подмяна на водопроводната мрежа по ул. „3-ти март“, гр. Свищов, в понеделник 22.04.2023 г. от 8:00ч. до 16:00 ч. ще бъде спряно водоподаването по:

ул. „3-ти март“

ул. „Струма“

ул. „Георги Матев“

ул. „Нове“

ул. „Цар Борис I“

ул. „Околчица“

ул. „Петър Парчевич“

ул. „Тодор Миланович“

ул. „Градево“

ул. „Хан Аспарух“

ул. „54-ти Мински полк“

ул. „Христо Ботев“

ул. „Мусала“

ул. „Козлодуй“ и източната част от ЖК „ДУНАВ“