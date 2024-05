Балет „Калина“ спечели наградата „Върхов изпълнител“ на международния фестивал „Вълшебен свят“

Над 1100 танца, представени от 80 колектива от 9 държави, бяха оценявани в рамките на тазгодишното, 19-то поред издание на Международния фестивал „Вълшебен свят“. Фестът бе проведен в продължение на 3 дни на две сцени в Хасково, на които излязоха участници от Босна и Херцеговина, Северна Македония, Румъния, Кипър, Швейцария, Сърбия, Италия, Русия и България.

При тази сериозна конкуренция горнооряховският Балет „Калет“ към НЧ „Напредък 1869“ спечели две награди, учредени за първи път в рамките на фестивала.

Танцьорите бяха оценявани от 14-членно международно жури, част от което бе швейцарецът Франсоа Бернард. Бернадр учредява специална награда „Върхов изпълнител“, а тази година бяха връчени само две такива – една за солист и една за група.

Едната статуетка бе за групата на Балет „Калина“ с хореограф Денислав Иванов.

Друга престижна награда е отново за Денислав Иванов, който получи приза „Най-добър хореограф“.

Балет „Калина“ се яви на тежкото и престижно състезание с 31 деца и се представи с 43 нови хореографии от различни възрастови групи. Момичетата показаха хореографии в стиловете класически балет, характерни танци, фолклор, мюзикъл, модърн, лирикъл, джаз, шоу и акро танц, дело на хореографите Денислав Иванов, Емона Георгиева и Калина Кръстева. Груповите танци на най-малките балеринки „Nature is Speaking”, „Weatehr Girls“ и „Льо Фестин“ в стиловете шоу денс и джаз са поставени от Миа Момъкова. Прекрасната хореография на Габриела Мерджанова в стил джаз е на Нанси Георгиева. За първи път в репертоара на балета има шопски народен танц, който е дело на Петър Петърчев – хореограф на Фолклорен ансамбъл „Сидер войвода“.

С 43 танца „Калина“ спечели 23 първи места, 8 втори, 6 трети, 1 четвърто, 2 пети и по едно шесто, седмо и осмо място.

Отново подчертавам, че конкуренцията беше убийствена. При солистите имаше по 60 изпълнители и до стигане до финал някои преиграваха по 3 пъти танца си. Децата на Балет „Калина“ се отличаваха с интересни и завладяващи хореографии, добра техника, прекрасна визия и харизматичност на сцената. Безкрайно сме щастливи за най-малките деца на балета. Повечето се явяват за първи път на състезание – и то от такъв ранг – и показаха психика, качество на изпълнение и прекрасна визия. Затова и оценките им бяха много високи, браво, поздравления и за хореографиите на Миа Момъкова, не крие удовлетворението си художественият ръководител на балета Калинка Генова.

Но вълненията за „Калена“ не бяха само тези – най-голямото удовлетворение за труда на всеки изпълнител е да бъде поканен да играе на Гала концертите. Там се оценяват най-добрите хореографии за целия конкурс от 14-членното жури.

На MINI GALA BEST CONCERT участваха топ 5 сола и топ 3 дуета, като от Балет „Калина“ бяха поканени 3 сола и един дует. Важно уточнение е, че участниците се определят от точките, които е събрал даденият танц.

Класирането е: 1 място за Йоана Василева с танца „Dying Embers“, 2 място: Каролина Боева с танца „The Orphan“, 4 място: Ивана Кабакчиева с танца „Listen“. При дуетите 2 място бе за Ивана Кабакчиева и Дария Стайкова с танца „Daisy Delight“.

На GALA BEST CONCERT при големите, която се състоя след приключване на целия конкурс, участваха топ 5 солисти, топ 3 дуети и най-добрите 15 групови танци.

Класирането е 2 място за Ванеса Калчева и танца “Reflection“, 4 място за Даяна Миладинова и танца “I Gotcha“, дуети: 1 място за Денислав Иванов и Далия Рогова и танца “Undenied“, 4 място за Светослава Неделчева и Каролина Боева за танца “Pandora’s Box“, 5 място за Йоана Василева и Даяна Миладинова за танца “On The Edge Of The Abyss“. При групите класирането е 2 място за танца „Never Part Ways Again“ в изпълнение на Габриела Мерджанова, Ванеса Калчева и Виктория Енева, които получиха Специална награда за най-добра група: купа и парична награда, 3 място за танца за танца „Zahir“ и Специална награда за най-добра група купа и парична награда

На гала концерта гост изпълнител беше Емона Георгиева, която е част от треньорския екип на „Калина“.

Освен това класиране, децата на Балет „Калина“ получиха и много специални награди: Гран При за танци в стил акро денс, Гран При за танци в стил лирикъл, много покани за обучения в чужбина и безплатни участия в конкурси.

Калинка Генова споделя още: „Накрая искам да благодаря на целия треньорски екип на Балет „Калина“ – Миа, Денислав, Емона, Калина, Габриела, на родителите, без които не можем и на

всички, които обичат и помагат на децата на Балет „Калина“. Предстоят ни още много предизвикателства. Първо е конкурсът „Танцова въртележка“, който ще се състои на 31 май, 1и 2 юни в Горна Оряховица. Каним всички да се насладят на танцовото изкуство. Другото голямо предизвикателство, за което децата се подготвят цяла година, е Световният танцов финал в Прага, Чехия. Много ще сме благодарни да ни подкрепите и спонсорирате. Това начинание е много скъпо, а децата заслужават, благодаря!“.