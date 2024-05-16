Отиде си знаков търновски учител

На 65-годишна възраст почина един от знаковите учители на Велико Търново – Румен Трифонов.

Преподавателят по физическо възпитание беше сред любимците на учениците в няколко училища.

Румен Трифонов беше дългогодишен учител в Спортното училище „Георги С. Раковски“, СУ „Вела Благоева“ и СУ „Емилиян Станев“. Той беше съосновател и треньор на Хандбален клуб „Боляри“. Успехите на неговите възпитаници са многобройни.

„Борба“ изказва съболезнования на близките на починалия.