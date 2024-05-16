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Царевец ще свети в синьо и зелено в подкрепа на хора с рядко заболяване
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Царевец ще свети в синьо и зелено в подкрепа на хора с рядко заболяване

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

КРЕПОСТТА „ЦАРЕВЕЦ“ ЩЕ СВЕТНЕ В СИНЬО И ЗЕЛЕНО НА 17 МАЙ ОТ 21:15 ЧАСА В ПОДКРЕПА НА 3500 БЪЛГАРИ С РЯДКОТО ГЕНЕТИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ НЕВРОФИБРОМАТОЗА

Инициативата е под надслов „Да осветим НФ“ и се провежда всяка година на 17 май – Световен ден за повишаване на осведомеността относно заболяването.

През годините стотици забележителности по цял свят се обагрят на този ден в синьо и зелено. Сред тях са Ниагарският водопад и Лондон Бридж.

Заболяването неврофиброматоза засяга над 3500 българи и над 4 милиона души по света. Това е генетично заболяване, което причинява развитието на тумори по нервите в цялото тяло, които причиняват слепота, глухота, костни аномалии, обезобразяване, инвалидизираща болка и рак. За заболяването все още не е открито лечение.

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