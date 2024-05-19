Резултати областни футболни групи
Елитна областна футболна група, 20 кръг
Резултати:
ФК „Недан“- „Земеделец 93“ /Козл./ 2:4
„Удар“ /Бяла черква/- „Лозен 1924“ /Сух./ 2:9
„Левски“ /Лясковец/- „Етър ВТ3“ 2:1
„Локомотив 2“ /Г. Ор./- „Бъдеще“ /Бутово/ 1:4
„Янтра 2“ /П. Тр./- „Изгрев 93“ /Царевец/ 2:4
Областна футболна група ЮГ
Резултати:
„Чумерна“ /Елена/- „Владислав“ /Джулюница/ 3:0 сл.
„Ботев 1921“ /Златарица/- „Ботев“ /Дебелец/ 1:1
„Ботев“ /Горско Ново село/ – „Победа“ /Кесарево/ 4:4
Областна футболна група ЮГ-2
Резултати:
ФК „Ресен 2023“ – „Янтра“ /Драганово/ 4:0
ФК „Долна Оряховица“ – ФК „Първомайци“ 0:4
„Росица“ /Поликраище/- „Белица 2017“ /Килифарево/ 4:1
„Ботев- 33“ /Крушето/- „Олимпиакос“ /Никюп/ 2:2
Областна футболна група- север, 17 кръг
Резултати:
„Бенковски“ /Б. сливово/- „Атлетик“ 0:6
„Комита“ /Алеково/- „Пробив“ /Овча могила/ 3:2
„Вихър“ /Раданово/- „Светкавица“ /Михалци/ 2:0