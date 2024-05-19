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Спорт

Резултати областни футболни групи

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

Елитна областна футболна група, 20 кръг

Резултати:

ФК „Недан“- „Земеделец 93“ /Козл./ 2:4

„Удар“ /Бяла черква/- „Лозен 1924“ /Сух./ 2:9

„Левски“ /Лясковец/- „Етър ВТ3“ 2:1

„Локомотив 2“ /Г. Ор./- „Бъдеще“ /Бутово/ 1:4

„Янтра 2“ /П. Тр./- „Изгрев 93“ /Царевец/ 2:4

 

Областна футболна група ЮГ

Резултати:

„Чумерна“ /Елена/- „Владислав“ /Джулюница/ 3:0 сл.

„Ботев 1921“ /Златарица/- „Ботев“ /Дебелец/ 1:1

„Ботев“ /Горско Ново село/ –  „Победа“ /Кесарево/ 4:4

 

Областна футболна група ЮГ-2

Резултати:

ФК „Ресен 2023“ – „Янтра“ /Драганово/ 4:0

ФК „Долна Оряховица“ – ФК „Първомайци“ 0:4

„Росица“ /Поликраище/- „Белица 2017“ /Килифарево/ 4:1

„Ботев- 33“ /Крушето/-  „Олимпиакос“ /Никюп/ 2:2

 

Областна футболна група- север, 17 кръг

Резултати:

„Бенковски“ /Б. сливово/- „Атлетик“ 0:6

„Комита“ /Алеково/- „Пробив“ /Овча могила/ 3:2

„Вихър“ /Раданово/- „Светкавица“ /Михалци/ 2:0

 

 

 

 

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