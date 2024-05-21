вторник, май 21, 2024
Последни:
Спорт

Резултати

БОРБА БГ 46 четения 0 Comments

Областна футболна група „Юг”, 18-и кръг

Резултати:

„Чумерна“ (Елена) – „Владислав“ (Джулюница) 3:0 сл.

„Ботев 1921“ (Златарица) – „Ботев“ (Дебелец) 1:1

„Ботев“ (Горско Ново село) – „Победа“ (Кесарево) 4:4

Класиране преди плейофи:

1ФК „Чумерна“ гр. Елена14113051 – 836
2ФК „Ботев“ гр. Дебелец1495053 – 932
3ФК „Спортист“ с. Козаревец1474345 – 1925
4ФК „Вихър“ с. Добри дял1362528 – 1720
5ФК „Владислав 2022” – Джулюница“1460820 – 3118
6ФК „Ботев“ с. Горско Ново село1343618 – 3015
7ФК „Победа“ с. Кесарево14121115 – 51  5
8ФК „Ботев Златарица-1921“ гр. Златарица1411127 – 72  4

Областна футболна група „Юг2”, 14-и кръг

Резултати:

ФК „Ресен 2023“ – „Янтра“ (Драганово) 4:0

ФК „Долна Оряховица“ – ФК „Първомайци“ 0:4

„Росица“ (Поликраище) – „Белица 2017“ (Килифарево) 4:1

„Ботев-33“ (Крушето) – „Олимпиакос“ (Никюп) 2:2

Класиране преди плейофи:

1ФК „Първомайци“ с. Първомайци14130151 – 1739
2ФК „Росица“ с. Поликраище1492349 – 2629
3ФК „Ресен 2023“ с. Ресен1484236 – 1428
4ФК „Янтра“ с. Драганово1463526 – 2821
5ФК „Белица 2017“ гр. Килифарево1452724 – 3017
6ФК „Ботев-33“ с. Крушето1434724 – 3013
7ФК „Долна Оряховица“ гр. Д. Оряховица14221015 – 44  8
8ФК „Олимпиакос“ с. Никюп14111220 – 56  4

Областна футболна група „Север”, 17-и кръг

Резултати:

„Бенковски“ (Б. Сливово) – „Атлетик“ 0:6

„Комита“ (Алеково) – „Пробив“ (Овча могила) 3:2

„Вихър“ (Раданово) – „Светкавица“ (Михалци) 2:0

„Осъм-1946“ (Деляновци) – „Челси“ (Вързулица) 1:3

Вижте още

Великотърновската съдийска колегия с трима ръководещи в елита, Михаел Павлов и Александър Апостолов са в листата на Efbet лига

БОРБА БГ 441 четения 0

Поликраищенци с победа и загуба

БОРБА БГ 49 четения 0

Павликенчани обърнаха дубъла на „Ботев“ /Враца/

БОРБА БГ 93 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *