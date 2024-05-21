Резултати
Областна футболна група „Юг”, 18-и кръг
Резултати:
„Чумерна“ (Елена) – „Владислав“ (Джулюница) 3:0 сл.
„Ботев 1921“ (Златарица) – „Ботев“ (Дебелец) 1:1
„Ботев“ (Горско Ново село) – „Победа“ (Кесарево) 4:4
Класиране преди плейофи:
|1
|ФК „Чумерна“ гр. Елена
|14
|11
|3
|0
|51 – 8
|36
|2
|ФК „Ботев“ гр. Дебелец
|14
|9
|5
|0
|53 – 9
|32
|3
|ФК „Спортист“ с. Козаревец
|14
|7
|4
|3
|45 – 19
|25
|4
|ФК „Вихър“ с. Добри дял
|13
|6
|2
|5
|28 – 17
|20
|5
|ФК „Владислав 2022” – Джулюница“
|14
|6
|0
|8
|20 – 31
|18
|6
|ФК „Ботев“ с. Горско Ново село
|13
|4
|3
|6
|18 – 30
|15
|7
|ФК „Победа“ с. Кесарево
|14
|1
|2
|11
|15 – 51
|5
|8
|ФК „Ботев Златарица-1921“ гр. Златарица
|14
|1
|1
|12
|7 – 72
|4
Областна футболна група „Юг2”, 14-и кръг
Резултати:
ФК „Ресен 2023“ – „Янтра“ (Драганово) 4:0
ФК „Долна Оряховица“ – ФК „Първомайци“ 0:4
„Росица“ (Поликраище) – „Белица 2017“ (Килифарево) 4:1
„Ботев-33“ (Крушето) – „Олимпиакос“ (Никюп) 2:2
Класиране преди плейофи:
|1
|ФК „Първомайци“ с. Първомайци
|14
|13
|0
|1
|51 – 17
|39
|2
|ФК „Росица“ с. Поликраище
|14
|9
|2
|3
|49 – 26
|29
|3
|ФК „Ресен 2023“ с. Ресен
|14
|8
|4
|2
|36 – 14
|28
|4
|ФК „Янтра“ с. Драганово
|14
|6
|3
|5
|26 – 28
|21
|5
|ФК „Белица 2017“ гр. Килифарево
|14
|5
|2
|7
|24 – 30
|17
|6
|ФК „Ботев-33“ с. Крушето
|14
|3
|4
|7
|24 – 30
|13
|7
|ФК „Долна Оряховица“ гр. Д. Оряховица
|14
|2
|2
|10
|15 – 44
|8
|8
|ФК „Олимпиакос“ с. Никюп
|14
|1
|1
|12
|20 – 56
|4
Областна футболна група „Север”, 17-и кръг
Резултати:
„Бенковски“ (Б. Сливово) – „Атлетик“ 0:6
„Комита“ (Алеково) – „Пробив“ (Овча могила) 3:2
„Вихър“ (Раданово) – „Светкавица“ (Михалци) 2:0
„Осъм-1946“ (Деляновци) – „Челси“ (Вързулица) 1:3