„Фратрия“ на Емо Луканов триумфира с Купата на АФЛ

Варненският „Фратрия“ спечели Купата на Аматьорската футболна лига. На финала на стадион „Ивайло“ във В. Търново воденият от Емануил Луканов тим победи с 2:0 свищовския „Академик“ и вдигна трофея под звуците на We Are The Champions на Queen. Купата бе връчена на победителите от президента на АФЛ Румян Вълков, председателя на Зоналния съвет на БФС Бончо Генчев и Дочко Дочев член на УС на Лигата. „Фратрия“ получи и чек за 20 000 лв. от наградния фонд. За достойния финалист „Академик“ останаха сребърните медали и 5000 лв. премия. Със специални плакети бяха отличени реферите на двубоя Петър Кузев, Даниел Ников, Никифор Велков и Стелиян Колев, както и делегатът на БФС Тодор Праматаров.

Мачът започна със силен натиск на „Фратрия“, като в 14-ата минута бившият етърец Стелиян Добрев бе изведен и стреля опасно, но вратарят на „студентите“ Християн Стоянов извади топката в ъглов удар. След изпълнението му обаче Ибрям Ибрям с глава отри резултата. След 25-ата минута „Академик“, подкрепян от доста зрители по трибуните, поизравни играта, но така и не застраши мрежата на съперника.

Втората част бе по-добра за свищовлии, които опитаха за променят развоя. В 52-ата минута Кристиян Иванов с глава би над гредата, а в следващата атака Момчил Емилев със странична ножица прати топката в аут. В 60-ата минута обаче се стигна до разбъркване в наказателното поле на „Академик“ и Никола Борисов отблизо прати топката в мрежата за 0:2.

Вторият гол реши изхода от мача, въпреки че „Академик“ не се отказа да атакува. При контра в 74-ата минута Денис Васин излезе сам срещу вратаря на свищовлии, но ударът му прехвърли рамката. За „студентите“ пък Калоян Митев от фаул технично стреля до сглобката. В 86-ата минута Васил Андони от „Фратрия“ шутира опасно, но Християн Стоянов спаси, а до края тимът на Емо Луканов по чудо не вкара и трети гол.

„Академик“: Християн Стоянов, Благовест Величков, Ивайло Тодоров, Иван Ганев (76 Денис Франсе), Калоян Митев, Борислав Марков, Даниел Гичев, Петър Петров (67 Мартин Ширтев), Момчил Емилев (67 Петър Кр. Петров), Димитър Николов, Кристиян Иванов (52 Андрей Цой).

„Фратрия“: Християн Христов, Ибрям Ибрям, Никола Борисов, Димитър Василев (87 Ивайло Попов), Олександър Филончук (78 Ясен Минчев), Васил Добрев (65 Ивелин Христов), Мартин Костадинов, Денис Кадир (87 Давид Шакарян), Стелиян Добрев, Янчо Андреев, Денис Васин (78 Васил Андони).