Абитуриенти 2024 – първа бална вечер (обновена)
Велико Търново – първа бална вечер
Старопрестолна професионална гимназия по икономика “Д-р Петър Аладжов” – гр. Велико Търново
Средно училище “Емилиян Станев” – гр. Велико Търново
Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Ангел Попов” – гр. Велико Търново
Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Велико Търново
Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново
СУ “Владимир Комаров” – гр. Велико Търново
Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон” – гр. Велико Търново
С официална церемония и по червен килим Община Свищов изпрати своите зрелостници