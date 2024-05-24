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Абитуриенти 2024 – първа бална вечер (обновена)

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Велико Търново – първа бална вечер

Старопрестолна професионална гимназия по икономика “Д-р Петър Аладжов” – гр. Велико Търново

Средно училище “Емилиян Станев” – гр. Велико Търново

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Ангел Попов” – гр. Велико Търново

Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Велико Търново

Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново

СУ “Владимир Комаров” – гр. Велико Търново

Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон” – гр. Велико Търново

С официална церемония и по червен килим Община Свищов изпрати своите зрелостници

 

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