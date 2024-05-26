Без победител в дербито за първото място в Областната група /всички резултати/
Елитна областна футболна група, 21 кръг
Резултати:
„Земеделец 93“ /Козл./- „Левски 1986“ /Стр./ 4:0
„Удар“ /Бяла черква/- ФК „Недан“ 0:1
„Изгрев 93“ /Царевец/- „Локомотив 2“ /Г. Ор./ 8:4
„Етър ВТ3“- „Лозен 1924“ /Сух./ 1:5
„Бъдеще“ /Бутово/- „Левски“ /Лясковец/ 2:2
„Янтра 2“ /П. Тр./- почива
Областна футболна група- плейофи
Резултати:
ФК “Първомайци”- „Чумерна“ /Елена/ 0:0
„Росица“ /Поликраище/- „Ботев- Дебелец“ 2:1
ФК „Ресен 2023“- „Спортист“ /Козаревец/ 1:3
„Янтра“ /Драганово/- „Вихър“ /Добри дял/ 2 юни
„Владислав“ /Джулюница/ 3:0 сл.
ФК „Долна Оряховица/- „Победа“ /Кесарево/
„Олимпиакос“ /Никюп/- „Ботев- Златарица/ 4:0