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Спорт

Без победител в дербито за първото място в Областната група /всички резултати/

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Елитна областна футболна група, 21 кръг

Резултати:

„Земеделец 93“ /Козл./- „Левски 1986“ /Стр./ 4:0

„Удар“ /Бяла черква/- ФК „Недан“ 0:1

„Изгрев 93“ /Царевец/- „Локомотив 2“ /Г. Ор./ 8:4

„Етър ВТ3“- „Лозен 1924“ /Сух./ 1:5

„Бъдеще“ /Бутово/- „Левски“ /Лясковец/ 2:2

„Янтра 2“ /П. Тр./- почива

 

Областна футболна група- плейофи

Резултати:

ФК “Първомайци”- „Чумерна“ /Елена/ 0:0

„Росица“ /Поликраище/- „Ботев- Дебелец“ 2:1

ФК „Ресен 2023“-  „Спортист“ /Козаревец/ 1:3

„Янтра“ /Драганово/- „Вихър“ /Добри дял/ 2 юни

„Владислав“ /Джулюница/ 3:0 сл.

ФК „Долна Оряховица/- „Победа“ /Кесарево/

„Олимпиакос“ /Никюп/- „Ботев- Златарица/ 4:0

 

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