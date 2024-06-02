Северозападна Трета лига- резултати и крайно класиране
Северозападна Трета лига, 30 кръг
Резултати:
„Етър ВТ2“- „Академик“ 0:1
ФК „Севлиево“- „Янтра“ /П. Тр./ 3:0
„Ботев 2“ /Вр./- „Локомотив“ /Мездра/ 1:2
ОФК „Павликени“- „Партизан“ /Ч. бряг/ 5:0
„Боруна“- „Вихър“ /Сл./ 0:3 сл.
„Ювентус 95“ /Малчика/- ФК „Дреновец“ 1:1
ОФК „Локомотив“ /Г. Ор./- „Левски 2007“ 2:0
Крайно класиране:
- Локомотив (ГО) 27 1 0 93:14 82
2. Академик (Свищов) 22 2 4 66:13 68
3. Севлиево (Севлиево) 19 4 5 69:22 61
4. Локомотив (Мездра) 16 6 6 58:32 54
5. Янтра (Полски Тръмбеш) 15 5 8 58:46 50
6. Етър II (Велико Търново) 14 2 12 49:42 44
7. Вихър (Славяново) 10 5 13 45:44 35
8. Павликени (Павликени) 9 4 15 43:70 31
9. Дреновец (Дреновец) 8 5 15 35:63 29
10. Ювентус (Малчика) 8 2 18 45:75 26
11. Левски 2007 (Левски) 7 5 16 31:50 26
12. Ботев II (Враца) 6 4 18 36:53 22
13. Партизан (Червен бряг) 5 1 22 26:80 16
14. Боруна (Царева ливада) 8 5 15 40:64 29 (изваден)
15. Дунав (Лом) 10 1 17 28:54 31 (изваден)