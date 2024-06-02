неделя, юни 2, 2024
Последни:
Спорт

Северозападна Трета лига- резултати и крайно класиране

БОРБА БГ 8 четения 0 Comments

Северозападна Трета лига, 30 кръг

 Резултати:

„Етър ВТ2“- „Академик“ 0:1

ФК „Севлиево“- „Янтра“ /П. Тр./ 3:0

„Ботев 2“ /Вр./- „Локомотив“ /Мездра/ 1:2

ОФК „Павликени“- „Партизан“ /Ч. бряг/ 5:0

„Боруна“- „Вихър“ /Сл./ 0:3 сл.

„Ювентус 95“ /Малчика/- ФК „Дреновец“ 1:1

ОФК „Локомотив“ /Г. Ор./- „Левски 2007“ 2:0

 

Крайно класиране:

  1. Локомотив (ГО) 27 1 0 93:14 82
    2. Академик (Свищов) 22 2 4 66:13 68
    3. Севлиево (Севлиево) 19 4 5 69:22 61
    4. Локомотив (Мездра) 16 6 6 58:32 54
    5. Янтра (Полски Тръмбеш) 15 5 8 58:46 50
    6. Етър II (Велико Търново) 14 2 12 49:42 44
    7. Вихър (Славяново) 10 5 13 45:44 35
    8. Павликени (Павликени) 9 4 15 43:70 31
    9. Дреновец (Дреновец) 8 5 15 35:63 29
    10. Ювентус (Малчика) 8 2 18 45:75 26
    11. Левски 2007 (Левски) 7 5 16 31:50 26
    12. Ботев II (Враца) 6 4 18 36:53 22
    13. Партизан (Червен бряг) 5 1 22 26:80 16
    14. Боруна (Царева ливада) 8 5 15 40:64 29 (изваден)
    15. Дунав (Лом) 10 1 17 28:54 31 (изваден)

 

 

 

Вижте още

С десет души стражичани спечелиха дербито на левскарите

БОРБА БГ 173 четения 0

Цанко Цветанов се включва в кампанията „Учи с Левски“ във В. Търново

БОРБА БГ 205 четения 0

Тинко Банабаков донесе победа на „Багатури“

БОРБА БГ 37 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *