Резултати и крайно класиране в Елитната областна футболна група
Елитна областна футболна група, 22 кръг
Резултати:
„Земеделец 93“ /Козл./- почива
„Левски 1986“ /Стр./- „Удар“ /Бяла черква/ 4:0
ФК „Недан“- „Етър ВТ3“ 2:0
„Левски“ /Лясковец/- „Изгрев 93“ /Царевец/ 1:1
„Локомотив 2“ /Г. Ор./- „Янтра 2“ /П. Тр./ 3:3
„Лозен 1924“ /Сух./- „Бъдеще“ /Бутово/ 4:0
|1
|ФК “Лозен 1924” гр. Сухиндол
|79 – 16
|53
|2
|ФК “Земеделец-93” с. Козловец
|67 – 20
|52
|3
|ФК “Изгрев 93” с. Царевец
|53 – 33
|39
|4
|ФК “Етър ВТ” 3 гр. Велико Търново
|46 – 29
|38
|5
|ФК “Недан” с.Недан
|33 – 33
|32
|6
|ФК “Левски” гр. Лясковец
|30 – 32
|26
|7
|ФК “Бъдеще” с.Бутово
|38 – 53
|22
|8
|ОФК “Локомотив 2” гр. Горна Оряховица
|48 – 62
|17
|9
|ФК “Левски 1986” гр. Стражица
|31 – 63
|16
|10
|ФК “Удар” гр.Бяла Черква
|30 – 84
|16
|11
|ФК “Янтра” 2 гр. Полски Тръмбеш
|31 – 61
|8