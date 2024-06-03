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Резултати и крайно класиране в Елитната областна футболна група

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Елитна областна футболна група, 22 кръг

 Резултати:

„Земеделец 93“ /Козл./- почива

„Левски 1986“ /Стр./- „Удар“ /Бяла черква/ 4:0

ФК „Недан“- „Етър ВТ3“ 2:0

„Левски“ /Лясковец/- „Изгрев 93“ /Царевец/ 1:1

„Локомотив 2“ /Г. Ор./- „Янтра 2“ /П. Тр./ 3:3

„Лозен 1924“ /Сух./- „Бъдеще“ /Бутово/ 4:0

1ФК “Лозен 1924” гр. Сухиндол79 – 1653
2ФК “Земеделец-93” с. Козловец67 – 2052
3ФК “Изгрев 93” с. Царевец53 – 3339
4ФК “Етър ВТ” 3 гр. Велико Търново46 – 2938
5ФК “Недан” с.Недан33 – 3332
6ФК “Левски” гр. Лясковец30 – 3226
7ФК “Бъдеще” с.Бутово38 – 5322
8ОФК “Локомотив 2” гр. Горна Оряховица48 – 6217
9ФК “Левски 1986” гр. Стражица31 – 6316
10ФК “Удар” гр.Бяла Черква30 – 8416
11ФК “Янтра” 2 гр. Полски Тръмбеш31 – 618

 

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