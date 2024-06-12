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Скитникът, нападащ хора във Велико Търново, е приет в психиатрична болница

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20-годишният скитник, срещу когото има множество сигнали, че е агресивен и напада хора по улиците във Велико Търново, е установен от полицията.

В сряда следобед мъжът, който страда от шизофрения и е криминално проявен, е приет в психиатричната болница във великотърновското село Церова кория.

“Там ще му бъде направена психиатрична експертиза. В зависимост от състоянието му, ще бъде подложен на лечение”, обясни говорителят на Районната прокуратура във Велико Търново прокурор Тотко Тотев.

Веселина АНГЕЛОВА

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