20-годишният скитник, срещу когото има множество сигнали, че е агресивен и напада хора по улиците във Велико Търново, е установен от полицията.

В сряда следобед мъжът, който страда от шизофрения и е криминално проявен, е приет в психиатричната болница във великотърновското село Церова кория.

“Там ще му бъде направена психиатрична експертиза. В зависимост от състоянието му, ще бъде подложен на лечение”, обясни говорителят на Районната прокуратура във Велико Търново прокурор Тотко Тотев.

Веселина АНГЕЛОВА