Майор д-р Стефан Петков е фен на метъла и първи носител на новоучредената награда на НВУ

Наследник на участници във войните и страстен фен на метъл музиката е майор д-р Стефан Петков, който стана първият за район Велико Търново носител на новоучредената награда в Националния военен университет „Васил Левски“

Той получи отличието в чест на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност 24 май.

Майор Петков е възпитаник на Националния военен университет, където е завършил специализация „Мотопехотни войски“.

Получил лейтенантските си пагони през 2006 г. Пет години по-късно се върнал тук като редовен докторант, за да защити дисертационния си труд на тема „Оптимизиране процеса на подготовката на формирования от Сухопътните войски за участие в операции на територията на страната“.

През годините е преподавал редица дисциплини на курсантите и докторантите. В момента е и гл. ас. в секция „Иновационна дейност и сътрудничество с външни организации“ към Институт „Научноизследователска и иновационна дейност“ в Националния военен университет „Васил Левски“.

„Огромна чест за мен е този приз. Получих го след гласуване в Академичен съвет, в който има колеги, които са ми били преподаватели, има и курсанти, на които аз съм преподавател сега. Всеки един от номинираните е достатъчно достоен, за да бъде носител на това отличие. Особено проф. дин Ваня Банабакова и полк. доц. д-р Илиян Ангелов, които са ми били преподаватели. Така че не само чест, и отговорност е тази награда за мен“, признава майор д-р Стефан Петков.

Той е търновец по рождение. Завършил е Природо-математическата гимназия „Васил Друмев“ и дълго време като тийнейджър бил увлечен от езиците и литературата.

Затова и решението му да кандидатства във Военния университет изненадало семейния съвет.

„Да бъда военнослужещ, не ми беше детската мечта. Но явно човек не може да избяга от съдбата си. Мъжете в рода ми са носили униформа и когато дойде време да взема решение, кръвта надделя“, усмихва се майор Петков и уточнява, че офицери преди него са били баща му и дядо му Иван.

„Дядо ми по бащина линия – Стефан, на когото съм кръстен, е потомък на участници в четата на Христо Ботев и в битките при Шипка. Участник е в двете фази от Втората световна война като доброволец. Изпълнявал е задачи в разузнавателно-сапьорно отделение. Неговият баща е загинал в Тутраканската епопея по време на Първата световна война. Затова дядо Стефан не е подлежал на мобилизация. Записва се като доброволец, бие се, връща се след края на войната. Всичко, което знам за войната и за рода си, зная от него. Защото той се зае да очертае и родословното ни дърво колкото се може назад във времето“, казва още майор Петков. Но получил пълна подкрепа от семейството си.

Майор Стефан Петков е този, който преди две години доведе в НВУ пауър метъл легендите от шведската група Sabaton.

„Няма да крия, че това е една от най-интересните задачи, която началникът на НВУ бригаден генерал Иван Маламов ми е поставял. Така научих, че и той е техен страстен почитател, какъвто съм и аз“, казва майор Петков. С удоволствие се връща назад във времето, за да си припомни цялата история по организацията на това гостуване.

Рок и метъл музиката са голямата страст на майор Стефан Петков, който разказва, че слуша Sabaton много преди те да се превърнат в световна легенда.

За първи път успял да се срещне лично с музикантите по време на концерта им в Солун, където заминал с още 25 души от фенклуба на „Етър“, както и с приятели от Варна и София, всичките метъл почитатели.

„Станахме приятели в социалните мрежи, видяхме се отново на фестивал в Чехия. А същата година, в която дойдоха в университета, Sabaton написаха песен за Дойран – The Valley Of Death“ („Долината на смъртта“), и я включиха в албума си The War to End All Wars. В него всички парчета са посветени на Първата световна война. Разказвал съм всичко това на курсанти, които също като мен обичат тази музика. Така историите са стигнали до бриг. генерал Маламов“. Майор Петков се усмихва и допълва, че след като изпратил поканата към Sabaton, зад гърба му застанали още куп курсанти и офицери, които участвали в организацията на събитието.

Засега майор Стефан Петков няма конкретна идея за следваща група, която да доведе във Военния университет, или поне не иска да сподели.

Признава обаче, че е решил да дари цялата финансова част от наградата си за преподавател на годината на НВУ. „Когато разбрах, че освен грамота отличието върви и с парична награда, се смутих, но след това реших, че е възможност за мен. Наградата дойде в навечерието на 24 май и реших, че мога да купя книги и да ги даря на библиотеката. Избрал съм вече заглавията и всички те са свързани с българската култура и история. Оособено с военната история. Очаквам вече книгите да пристигнат“, споделя майор д-р Стефан Петков.

Сашка АЛЕКСАНДРОВА

Сн. личен архив