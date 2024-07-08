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Общество

Без вода днес – ето къде

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“ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа днес 08.07.2024 г. (Понеделник) от 9:00 ч. до 15:00 ч. ще бъде спряно водоподаването за  ул. “Освобождение”, ул. “Негованка” и част от ул. “Елин Пелин”.

“ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа, днес 08.07.2024 г. (Понеделник) от 9:00 ч. до 16:00 ч. ще бъде спряно водоподаването за  ул. “Христо Донев”, ул. “Георги Измирлиев”, ул. “Сава Муткуров”, ул. “Никола Кабакчиев”, ул. “Димитър Благоев”, ул. “Иван Хаджидимитров”, ул. “Емилиян Станев” и ул. “Й. Вишоградски”.

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