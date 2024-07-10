Засякоха нерегистрирани кола и мотопед

Нерегистриран автомобил, установиха служители на полицейското управление в Свищов.

На 9 юли следобед в крайдунавския град е извършена проверка на лек автомобил, без поставени регистрационни табели, управляван от 32-годишен местен жител.

Нерегистриран мотопед с 27-годишен неправоспособен водач са засекли същия ден служители на РУ – Стражица.

В хода на проверките е изяснено, че возилата не са регистрирани по установения ред. По двата случая са започнати бързи производства.