За първи път ансамбли от Уругвай, Източен Тимор и Коморските острови ще гостуват в Международния фолклорен фестивал

26-ият международен фолклорен фестивал ще се проведе от 20 до 27 юли на сцената на Летния театър

Концертите ще започват всяка вечер в 20:00, а входът ще е безплатен за всички

И на това поредно издание почитателите на фестивала ще могат да се насладят на ансамбли от Грузия, които според организаторите са едни от най-интересните за българската публика, както и на изпълнители от Мексико, Китай, Кипър и България. Нови за публиката ще са участниците от Уругвай, Източен Тимор и Коморските острови. Българските ансамбли ще са „Бистрица“, ФА „Янтра“, базирани в Будапеща, ФТА „Балкан“ и ФА „Търновче“.

Интересът към фестивала през годините се засилва все повече.

Организаторите споделят, че всяка вечер 1400-те места на Летния театър са запълнени, а в дните на откриването и закриването има и правостоящи.

„Ние се стремим да имаме изключително богата и разнообразна програма, каним групи, които хората не са виждали, и до момента сме представяли над 116 страни на сцената – това е действително един внушителен брой култури, които сме показали на гостите и жителите на Велико Търново“, разказва Стиляна Йоргова, част от екипа на организаторите.

Тя споделя още, че зад слоганa на фестивала се крие любовта към песните на Майкъл Джексън.

Мотото на 26-ото издание на събитието е Will you be there? („Ще бъдеш ли там?“) и тази песен на Краля на попа ще прозвучи преди изпълненията всяка вечер. Слогани на минали години са били също Friends will be friends и It’s a kind of magic, имена на песни от групата Queen.

Началото на фестивала е през 1998 г.

Той е вторият подобен за страната ни с такъв мащаб и значение. Преди него се е провеждал единствено Бургаският международен фолклорен фестивал, но последното му издание е било през 2019 г. Празникът на културите във Велико Търново се случва ежегодно със само една пауза по време на ковид пандемията. От самото си начало той е признат със статут „Фестивал на CIOFF“ и се организира от Националната секция за България на CIOFF – Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства.

Елина ГЕНОВА