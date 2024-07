Представители от екзотични държави акостират във В. Търново за Международния фолклорен фестивал

ЕКЗОТИКА И МНОГО КРАСОТА МОГАТ ДА ОЧАКВАТ ЗРИТЕЛИТЕ НА ПРЕДСТОЯЩОТО 26-О ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Близо 340 участници от 8 държави ще излязат на сцената на Летния театър в парка „Марно поле“, за да представят колорита на своите традиции.

Началото ще бъде дадено в събота, на 20 юли, когато по главната улица ще премине традиционното шествие на участниците. Те ще бъдат представени в 19.00 часа пред сградата на Общината. След това от 20.00 часа ще се състои и първата концертна вечер в Летния театър, където отново се очаква всички места да бъдат заети от жители и гости на града. Фестивалът ще продължи до 27 юли.

„Нашият град вече се възприема вече от всички като фестивален. Фестивалите създават общности. Такъв е случаят с Международния фолклорен фестивал, който повече от четвърт век е една от емблемите на старата столица. И аз се радвам, че заедно ще дадем началото за пореден път на нещо толкова обичано и чакано“, сподели зам.-кметът Нейко Генчев.

Три са новите държави, които се включват във фестивала за пръв път. Това са екзотичните Източен Тимор, Коморски острови и Уругвай. Чуждестранните участници във фестивала са около 190, а българските – близо 150.

Публиката ще може да се наслади на групата „Мбенингома“ от Коморски острови. Страната е една от най-малките островни африкански държави и се намира на север от Мозамбикския проток между Мадагаскар и Източна Африка. Създател на групата през 2011 г. става Бусри Бен Саид Ахмед. Той има една основна мисия – да съхрани коморското традиционно нематериално наследство и да го покаже на света.

Културна асоциация „Уеуику уехали“ от Демократична република Източен Тимор е също изключително екзотична. Това е островна държава в Югоизточна Азия, намираща се в източния край на Индонезийския архипелаг, на северозапад от Австралия и заема източната половина от остров Тимор. Те ще представят различни традиционни ритуални танци от своя фолклор, както и други хореографии.

Фолклорен балет „Абориген“ от Уругвай е създаден през 2017 г. с цел да съхрани традициите на своите предци, фолклорното богатство и култура, историята си и всичко това, поднесено със съвременен прочит и чувство. Съставът пресъздава културните ценности на народа си чрез фолклорни танци и народна музика.

„Балет фолклорико дел Норте“ от град Сиудад Хуарес в мексиканския щат Чиуауа гостува на фестивала във Велико Търново за втори път, след като през 2015 г. оцвети сцената с колоритните си изпълнения.

Аджарският държавен академичен ансамбъл за музика и танци „Арсиани“ от Грузия също вече бе част от фестивалната програма във Велико Търново и отново ще зарадва великотърновци.

И тази година ще има представители от Китай. Миналата година те бяха от Пекин, но този път публиката ще види Младежка танцова трупа към Театралната акaдемия на Шанхай. Групата е създадена през 2006 г. с цел да развива таланта на млади артисти.

Представител на Кипър ще е Асоциацията за фолклор към младежки център – Никозия. Групата е създадена през 2007 г. от доброволци, любители на фолклорното изкуство и от тогава до днес през формацията са преминали танцово обучение много изпълнители.

Силно ще бъде и българското присъствие на фестивала. Тази година народните ни песни и танци ще бъдат представени от Фолклорен ансамбъл „Търновче“ от Велико Търново, Фолклорен танцов ансамбъл „Балкан“ при Народно читалище „Цар Борис III – 1928“ – София, и Ансамбъл „Бистрица“ при Народно читалище „Св. Цар Борис I – 1909” – Бистрица, чието ядро са Бистришките баби, провъзгласени от ЮНЕСКО за „Шедьовър на нематериалното културно наследство на човечеството“. Публиката ще види изпълнения и на Фолклорен ансамбъл „Янтра“ от унгарската столица Будапеща. Той вече повече от 20 години разпространява българската култура на унгарските и международни сцени и е участвал на турнета в над 10 различни държави из целия свят.

Тазгодишното издание на фестивала ще премине под слогана Will You Be There… („Ще бъдеш ли там“). Организатори и този път са Национална секция за България на CIOFF – Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства – официален партньор на ЮНЕСКО със статут „асоцииран“, и Община Велико Търново.

„За тези 25 години на Международния фолклорен фестивал ние сме представили 322 ансамбъла от 128 страни. Участваха и 390 ансамбъла и формации от България. Всички те изнесоха над 660 концерта пред повече от 640 000 зрители“, сподели президентът на фестивала Емил Павлов.

По думите му за първа година конкурсът „Мис Фестивал“ ще се проведе в някоя от концертните вечери на самата сцена. Според него така ще бъде много по-интересно за зрителите, тъй като досега проявата беше изнесена в околностите на старата столица. Предстои да се уточни и дата за конкурса.

И този път ще има анкета, с която ще се определи любимата група на публиката. Миналата година този приз беше връчен на китайците.

Михаил МИХАЛЕВ