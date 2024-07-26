Дядо Григорий освети амфитеатъра в НВУ

Великотърновският митрополит дядо Григорий освети амфитеатъра в Националния военен университет „Васил Левски“

На церемонията присъстваха началникът на Военния университет бригаден генерал Иван Маламов, заместниците му полк. доц. д-р Николай Урумов, полк. Георги Крайнов, полк. инж. Иван Йовков и подп.

Светломир Стоянов, офицери, служители и курсанти.

„Тази поляна между Курсантския батальон и Дома на културата ме вълнува от деня, в който дойдох във Военния университет. Мечтата ми беше тя да се превърне в пространство – средище за курсантите и студентите, където те да могат да общуват“, каза началникът на НВУ бригаден генерал Иван Маламов. И уточни, че амфитеатърът е изграден изцяло с доброволния труд на служители и курсанти.

Амфитеатърът има сцена и обособени седящи места, които описват полукръг.

„Първото ни официално събитие тук ще бъде концертът в деня на производството на младите ни лейтенанти. Концертът в чест на новия ни випуск, който е 146-и поред и носи името на цар Симеон Велики, ще завърши с изпълнения на Нели Петкова и с празнични илюминации. След това целият състав на Университета, курсантите и студентите ще могат да гледат кино, театър, да си организират концерти и дискотеки“, допълва бригаден генерал Иван Маламов.

Сн. НВУ