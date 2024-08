Счупеният крак не попречи на Васил Петров да изпълни любими хитове в Летния театър на В. Търново

Макар и със счупен крак, Васил Петров излезе на сцената на Летния театър и над час и половина пя някои от най-известните си песни.

Концертът беше част от съпътстващата програма на „Сцена на вековете“ и е едно от участията на изпълнителя от турнето му „30 години в музиката“. В старата столица той се появи заедно с Врачанската симфониета с диригент Никола Петров, както и с Йордан Тоновски (пиано), Христо Минчев (бас) и Кристиан Желев (барабани), които свириха джаз линията. Специален гост беше цигуларката Зорница Иларионова, която си партнира с Васил Петров за някои филмови теми, отличени с награди „Оскар“, но и зарадва публиката със соловите си изпълнения.

В Летния театър великотърновци чуха любимите песни на Васил Петров от различни негови албуми, като поп класиките Killing me softly, Can‘t take my eyes off you и френската песен на Мишел Льогран I will wait for you. Рок хитовете Yesterday на „Бийтълс“ и Soldier of fortune на „Дийп пърпъл“ бяха празник за публиката, както и евъргрийните на Франк Синатра – My Way, Fly me to the moon и New York, New York. За първи път имаше и латино песни като всепознатата Bésame Mucho. Част от аранжимента бяха и някои български парчета – „Другият“ и „Подслон в дъжда“, която диригентът Никола Петров изтанцува със своята любима.

Няколко пъти Васил Петров приключваше концерта си, а после се връщаше отново след виковете на публиката „Още!“. Той завърши концерта си с песента на Франк Синатра Fly me to the moon и зарадва своите фенове, които преди настояха той да я изпълни. Поради спешна операция, която се наложило да предприеме певецът, той излезе на сцената със специална шина на крака. По време на изпълнението си Васил Петров похвали пред великотърновската публика екипа на благоевградската болница.

Елина ГЕНОВА