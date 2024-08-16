Джип ударил момче с тротинетка, водачът избягал от местопроизшествието

Произшествие с електрическа тротинетка е регистрирано в РУ Горна Оряховица.

На 15 август около 21:15ч. в Долна Оряховица лек автомобил “Фолксваген Тигуан” с водач 44-годишен мъж е блъснал индивидуално електрическо моторно средство управлявано от 15-годишно момче. Младежът е с натъртване и охлузване по крака, освободен е за домашно лечение.

Водачът на лекия автомобил е напуснал местопроизшествието, което е обработено по административен ред.