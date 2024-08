Десетки нови изложби, инсталации и пърформанси бяха показани във фестивала „48 часа Варуша юг“

През фестивалния уикенд жителите и гостите на града можеха да се насладят на десетки творби на различни артисти от страната.

На всеки ъгъл и малка уличка се откриваха нови изложби, които впечатляваха посетителите.

Зад старата поща през фестивала се виждаше намесата на Гаяне Погосян и Мартин Малинов. Те преобразиха стълбите така, че да покажат движението на река Янтра и да привличат погледите с освежения си вид.

Първоначалната идея на двамата артисти беше да продадат на търг използваните материали, за да съберат пари за почистването на стената на гърба на старата поща, която беше обрисувана с графити.

След публикация на „Борба“ за събитието обаче почистващата фирма реши да прегърне каузата и безплатно да възвърне стената в първоначалния й вид.

Любопитна за мнозина беше абстрактната скулптура от консервени кутии „Инфундибулум“ до амфитеатъра под „Клуба на архитекта“. Авторката на проекта е габровската артистка Невена Екимова от културна платформа Capturing creativity, позната със своите интригуващи артинсталации. „Търся естетическата наслада. Вдъхновена съм от научната фантастика.

Искам чрез „Инфундибулум“ да се усети едно ретро-футуристично чувство – как хората в миналото са си представяли бъдещето“, каза самата тя. Вдъхновена е от романа на американския писател Кърт Вонегът „Сирените от Титан“, където се споменава за фунията „Инфундибулум“ (означава „фуния“ от латински) във време-пространството, в която човек влиза и може да съществува на много места едновременно. Артинсталацията ще бъде показана и на 12 октомври в Габрово в „Инфундибулум Микрофест“, също организиран от Екимова. Той ще включва по-обемни скулптури от консервни кутии, музика и читалня за научна фантастка.

На подобна вълна беше и Силвана Илиева, която чрез растителни нишки в овални форми представи движението на Янтра в пространството „Гараж“. Малко по-надолу от него пък, в „Солидария“, посетителите на фестивала имаха възможност да рисуват по стените.

На горния етаж на бившия клуб на културните дейци беше представена изложбата The Tarnovian („Търновецът“) с 10 илюстрации на визуални артисти, които интерпретират ежедневието и улиците на Велико Търново. Те наподобяват титулните страници на знаменитото американско списание The New Yorker, но с търновски привкус. Събитието беше организирано от бранда за дрехи Fashion Days и студио „Комплект“.

Корици бяха показани и в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“. Там можеха да се видят различни вариации на Конституцията, които имат за цел да накарат повече хора да я прочетат, защото според статистика на организаторите около 90% от българите не познават основния закон на държавата. Част от проекта е и публикуваният аудиовариант на текста в платформата „Спотифай“.

В галерията за съвременно изкуство „Херц Тоя“ пък посетителите можеха да разгледат изложба на студенти от ВТУ, свързана с изкуствения интелект, както и портрети на възрастни хора с деменция. Последната е дело на кукловодката Милена Миланова, която прави работилница с бабите и дядовците от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в град Варна. Двете изложби „Шарени хора, парцалени кукли” и „Метаморф. Синтетична аура“ привлякоха стотици любители на изкуството.

В галерия „Наратива“ беше открита изложбата „Галоп“ на илюстраторката Дияна Нанева, а в новия кафе-бар „Ретро“ Владимир Друмев показа разтърсващи фотографии на разрухата в обезлюдени села в региона.

Елина ГЕНОВА