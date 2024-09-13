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Спорт

Съдийски назначения: Северозападна трета лига, 14 септември 2024 г.,17:00 часа

БОРБА БГ 13 четения 0 Comments

ОФК “Павликени”- ОФК “Бдин 1923” Ал. Марков, Ив. Атанасов, Матанов

“Академик” (Свищов) – “Етър ВТ2” (В.Т.) М. Михайлов, Георгиев, Иванов

“Янтра” (П. Тръмбеш) – “Партизан” (Червен бряг) М. Павлов, Апостолов, Качамаков

“Локомотив ” (Мездра) – “Вихър” (Славяново) П. Кузев, Велков, Балевски

“Ком-Берковица”- “Ювентус 95” (Малчика) Р. Гановски, Михов, Маринов

ФК “Севлиево” – “Локомотив 1927” (Дряново) Ст. Тодоров, Ников, Върбанов

“Левски 2007” (Левски) – почива

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